I voli ci sono. Ma non è possibile prenotarli con la tariffa in continuità territoriale, quindi agevolata. Da Cagliari a Milano o a Roma (o viceversa), la beffa è servita sul sito di Ita Airways: i residenti in Sardegna che cercano di prenotare un biglietto online sul sito della compagnia si schiantano su uno “spiacenti, si è verificato un errore. Se il problema persiste, contattare l'assistenza per ulteriori informazioni”.

Le prenotazioni però non sono precluse a tutti. Se si sceglie il percorso web dedicato ai non residenti si arriva senza intoppi alla pagina degli acquisti, con un ampia scelta tra i vari orari a disposizione. I prezzi per i collegamenti nei prossimi giorni sono esorbitanti: un volo per Linate, su domenica, arriva a costare fino a 294 euro.

Per chi è paziente, e ha tempo da perdere in attesa in linea, una soluzione c’è: si può chiamare il numero verde e effettuare l’acquisto con l’operatore. Una gentile addetta al call center spiega: «Sì, questa per ora è l’unica modalità, finché non viene risolto il problema sul sito». Che persiste già da ieri.

© Riproduzione riservata