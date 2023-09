C’è anche Decimomannu, con la sua scuola di volo, nel piano italiano di sviluppo di una sinergia col Giappone. La cooperazione, tanto a livello geopolitico quanto economico, rientra nell’intenzione di ritagliarsi un ruolo di primo piano all’interno dell’Expo 2025, che si svolgerà a Osaka.

Lo ha sottolineato Eugenio Zoffili, presidente della sezione bilaterale Italia-Giappone Uip del parlamento italiano, e della delegazione parlamentare italiana Osce, in visita privata nel Paese del Sol Levante: «Un importante segnale in questa direzione», spiega, «è già stato dato lo scorso luglio, attraverso la prima esercitazione aerea congiunta in Giappone tra le Aeronautiche militari dei nostri due Paesi, ampliando così la cooperazione nel campo della Difesa, che già vede i piloti giapponesi addestrarsi presso la scuola di volo Ifts - International Flight Training School di Decimomannu, in Sardegna».

Un primo pezzo nel puzzle che dovrà comporsi prima dell’Expo: «Le imprese e gli istituti di ricerca nipponici», continua Zoffili, «hanno già ottimi rapporti con l'Italia in una vasta gamma di settori, tra cui l'ambiente e le attività produttive, relazioni che in vista dell'evento di Osaka saranno finalizzate alla reciproca crescita e tutela delle economie, anche attraverso la ratifica di nuovi accordi parlamentari di cui mi farò promotore»

(Unioneonline/L.Ne.)

