Come emerso nei giorni scorsi, viene confermato in queste ore che domani nei porti della Sardegna non si svolgerà alcuna manifestazione in occasione dell’entrata in vigore delle norme sull’obbligatorietà del Green pass nei luoghi di lavoro.

Non è previsto infatti alcun rallentamento delle operazioni di routine negli scali di Cagliari, Olbia e Porto Torres.

I lavoratori vaccinati, secondo l’Authority, sono oltre il 90 per cento.

Oltretutto a Cagliari l’alternativa è a due passi: alla stazione ferroviaria da domani c'è la possibilità di ottenere il Green pass "al volo" grazie ai tamponi gratuiti. Il servizio, promosso da Comune e Croce rossa italiana, sarà assicurato sino al 31 dicembre.

PARTITE IVA – Il Movimento Partite Iva, contrario al certificato verde in quanto “ritenuto un sopruso, una misura discriminatoria”, ha organizzato per domani alle 9.30 in piazza del Carmine a Cagliari l’adesione allo sciopero generale indetto dalla Fisi, federazione italiana sindacati intercategoriali.

