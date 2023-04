Sempre in gara, carichi e pieni di energia. Gli atleti del Progetto Filippide Sardegna di Porto Torres, associazione sportiva dilettantistica che svolge allenamenti e competizioni sportive per persone con autismo e altre disabilità, sono volati a Roma per partecipare alla Run for Autism che si è tenuta presso la piazza di Bocca della verità.

In occasione della giornata mondiale dell’autismo saranno i protagonisti della grande corsa in programma nella Capitale, una gara inclusiva che vede partecipare, insieme, persone con autismo e normotipiche.

La giornata sull’autismo è stata istituita per stimolare gli Stati membri delle Nazioni Unite a intraprendere e a sostenere una maggiore sensibilizzazione rispetto al tema. La partecipazione a competizioni sportive in particolare, risulta determinante al fine di acquisire maggiore consapevolezza dei propri limiti psicofisici, di qualsiasi grado, nel tentativo di superarli. È questa una delle tante occasioni a cui l’associazione Progetto Filippide non si è voluta sottrarre, individuando nella corsa l’attività sportiva per eccellenza.

