Non si ferma l’invasione del popolo sardo alla camera ardente di Gigi Riva, allestita all’Unipol Domus. Ma non solo. Sono in tanti a voler dimostrare l’affetto per il campione e per l’uomo. Anche la Nazionale del 2006, campione del mondo in Germania, di cui Rombo di Tuono è stato capo delegazione.

È arrivata la corona di fiori del gruppo azzurro, con un messaggio esplicativo di quale fosse il legame della squadra con Riva: «I tuoi campioni del mondo 2006», si legge nella dedica.

(Unioneonline/L.Ne.)

