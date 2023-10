Sarà Zucchero la star del concertone di Capodanno a Olbia. La conferma arriva dall’assessore comunale al Turismo Marco Balata, soddisfatto per il colpaccio: «Un evento importante per la nostra città. Che da una parte segna la crescita degli eventi musicali per tutta la Sardegna. Dall’altra, siamo sicuri, genererà un importante indotto economico per il nostro territorio».

Non è escluso che accanto a Fornaciari salga sul palco anche Salmo: «Possibile, se lui sarà a Olbia per Capodanno potrebbe non farsi sfuggire l’occasione di duettare con Zucchero, che ha definito come un suo idolo. Noi olbiesi ci speriamo», chiosa Balata.

La grande musica quindi passa dal nord dell’Isola: ad Alghero è straconfermato Ligabue.

Il programma di Cagliari invece è tutto da scrivere: dopo il successo di Blanco l’anno scorso, il sindaco Paolo Truzzu vorrebbe non abbassare l’asticella. Ma dagli uffici arrivano le pastoie dell’imposizione di un bando, che potrebbe far sfuggire le celebrità. In pole, fino alla settimana scorsa, c’erano Elodie e Annalisa. Ma nessun accordo risulta essere chiuso.

(Unioneonline/E.Fr.)

