Estendere di quarantacinque ettari la Zona economica speciale, già istituita in Zona industriale, e prevedere l'istituzione della Zona franca doganale.

È quanto chiede, con una PEC, ai ministeri competenti, alla Regione e al commissario straordinario della Zes, Aldo Cadau, l'assessore comunale di Olbia alle Attività produttive, Vanni Sanna.

Precisamente, Sanna sollecita l'attivazione di una procedura straordinaria per la revisione del perimetro della Zes, ampliando di trentacinque ettari quella già individuata nel comparto industriale, attualmente pari a trecentosettanta ettari, e per l'estensione della stessa alle aree aeroportuali dove ha sede il polo manutentivo ex Air Italy, per dieci ettari, prevedendo qui anche l'istituzione della Zona franca doganale.

«L'allargamento della Zes è molto importante per lo sviluppo economico del territorio che, per i benefici fiscali propri di Zes e Zfd, lo rende attrattivo per l'imprenditoria e crea i presupposti per una crescita occupazionale nella città», ha detto Sanna, presentando l'iniziativa alla stampa.

