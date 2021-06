Gli agenti erano diretti altrove, ma lui pensava che stessero andando nella sua abitazione. Per questo ha gettato dalla finestra posta sul retro della sua casa una busta di nylon.

Gesto che non è sfuggito ai poliziotti, i quali l’hanno recuperata e hanno accertato che al suo interno c’era un chilo di marijuana.

Un giovane pusher di 28 anni, certamente anche un po’ sfortunato, è finito ai domiciliari a Olbia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti stavano effettuando una notifica a pochi passi dalla centrale via Aldo Moro quiando hanno visto quella busta volare giù, gettata dal 28enne che aveva equivocato la loro presenza sul posto.

Raccolta la droga, gli agenti hanno esteso la perquisizione al domicilio, nonostante la strenua resistenza del 28enne, che ha cercato di opporsi in tutti i modi, barricandosi in casa, insultando e minacciando i poliziotti, che solo al termine di una lunga trattativa sono entrati in casa.

Lì hanno trovato il materiale per il confezionamento delle dosi. C’erano anche altre due persone, una delle quali è stata sanzionata per il possesso di marijuana ad uso personale.

Il 28enne, che aveva già precedenti simili, è stato portato in commissariato e poi sottoposto ai domiciliari.

