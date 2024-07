Medicato al petto, al pronto soccorso di Tempio, per una ferita da arma da fuoco, e poi trasferito all’ospedale di Sassari per ulteriori accertamenti.

Sono gli unici elementi certi della vicenda che vede protagonista un uomo di Luras, in Gallura. La dinamica è ancora tutta da chiarire e i carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania sono al lavoro.

L'uomo, le cui condizioni non sarebbero comunque gravi, è stato portato in ospedale dai familiari, ma non ha voluto parlare né con i medici che lo hanno preso in cura, né con i militari dell'Arma che, come da prassi in questi casi, sono stati allertati. Ha deciso di non collaborare e non raccontare come si sia procurato la ferita.

Dall'analisi dei medici risulta inoltre che la lesione al petto è vecchia di qualche giorno. L'uomo potrebbe essersi sparato accidentalmente, magari con un'arma non denunciata, oppure starebbe coprendo qualcuno, motivo per cui ha scelto di non collaborare e restare in silenzio.

(Unioneonline)

