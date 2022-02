"Mi sono ribaltato perché ho commesso una stupidaggine, sono un pilota esperto ma è successo quando forse ero troppo stanco e avevo voglia di riposarmi un attimo".

Sono le parole di Salvatore Biddau, il pilota 50enne che oggi è finito in mare col suo idrovolante nelle acque davanti alla spiaggia della Cinta.

"Ho preso l'idrovolante per godermi la bellezze del posto e ho dimenticato di ritirare il carrello in ammaraggio - ha raccontato al tg di Videolina - È stata una mia dimenticanza. Durante il ribaltamento ero perfettamente lucido e ho fatto tutto ciò che il manuale richiede: ho aperto la cabina, ho chiuso la benzina, ho spento il motore, poi mi sono fatto una nuotata. La paura? Non so cosa vuol dire. Forse ero più arrabbiato - ha concluso - perché mi son giocato un aeroplano che mi è costato 30 anni di sacrifici".

