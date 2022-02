Incidente in mare a San Teodoro. Un aereo ultraleggero si è ribaltato durante un tentato ammaraggio nelle acque della spiaggia La Cinta. Il pilota del velivolo, Salvatore Biddau, è rimasto illeso ed è riuscito a tornare a riva a nuoto.

A causare il ribaltamento del mezzo, un idrovolante modello Savannah, è stato il mancato arretramento del carrello, una dimenticanza che sarebbe potuta costare molto cara al conducente. Pilota di esperienza trentennale, Biddau è il proprietario dell’Aviosuperficie di San Teodoro, una piccola pista per ultraleggeri situata proprio alle spalle della spiaggia La Cinta, a ridosso della laguna.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11.20 subito dopo il decollo e a chiamare i soccorsi è stato un uomo che passeggiava lungo l’arenile semi deserto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di San Teodoro e un’ambulanza medicalizzata da Siniscola. I paramedici hanno visitato il pilota visibilmente scosso ma in buone condizioni di salute. Amareggiato per l’accaduto Biddau, che ha riportato solo una leggera ipotermia, ha dichiarato di aver commesso un errore da principiante ma è solo grazie al suo sangue freddo da professionista del volo che è riuscito ad uscire illeso prontamente dall’abitacolo invaso dall’acqua e mettersi in salvo nuotando fino a riva. Sul posto anche la capitaneria di porto di Olbia con uomini da terra e due mezzi a mare.

