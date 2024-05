È entusiasta la delegata Luisa Pasella per l’ottimo risultato del Vivinfitness Palau da lei organizzato, ieri, in collaborazione con l’ASD Sport Academy Olbia.

«Un momento di aggregazione, che ha visto persone di tutte le età, famiglie e perfino neo mamme col passeggino, per dimostrare che sport, cultura e divertimento non hanno confini. Un'iniziativa innovativa e divertente per scoprire a tempo di musica la bellezza e il fascino di Palau».

La manifestazione, la prima del suo genere a Palau, ha registrato il sold out fin dai primi giorni; 100 i partecipanti di cui il 54% nella fascia di età 40-60 anni, il 34% sotto i 40 e il 12% oltre i 60.

«Un bellissimo serpentone che ha colpito tutti per l’atmosfera che ha saputo creare al suo passaggio», commenta ancora Luisa Pasella «testimoniando così l’entusiasmo e l’interesse della comunità locale verso iniziative che promuovono la salute e il benessere attraverso l’attività fisica all’aperto».

La peculiarità della manifestazione era che tutti i partecipanti hanno indossato la maglietta dell’evento e una cuffia wireless in dotazione attraverso la quale la musica e le indicazioni dei trainer hanno scandito il ritmo dell’esperienza alternando musica, ballo e divertimento a sessioni di fitness. L’evento è stato arricchito dall’accompagnamento vocale dell’insegnante Marilena Bruschi, la quale ha fornito una breve narrazione culturale sulle località di Porto Faro e Piazza Fresi. Erano 4 le stazioni scelte dai trainer tutti residenti a Palau: in via Capo d’Orso, a Porto Faro, a Palau Vecchio e in Piazza Due Palme.

