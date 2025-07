È stata firmata dal sindaco, Fabio Lai, l’ordinanza con la quale revoca sua precedente disposizione, di oltre un mese fa, del 9 giugno scorso, con la quale dichiarava la non potabilità delle acque presenti nelle condotte idriche del Comune di La Maddalena, vietandone l’utilizzo per fini potabili ed alimentari; Questo sulla base della nota dell’ASL Gallura – Dipartimento di Prevenzione, Area Medica Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – prot. 21951 del 04.07.2025, con la quale sono stati comunicati gli esisti delle analisi effettuate dal laboratorio analisi ABBANOA sulle acque prelevate in data 01.07.2025, dai quali emerge “la rispondenza delle acque ai requisiti richiesti dal d.lgs. 18/23. Preso atto del giudizio sanitario – è scritto nell’ordinanza – di acque potabili idonee al consumo umano”, espresso dalla ASL, a seguito di valutazione del rischio, ha disposto il sindaco la revoca dell’ordinanza sindacale n. 9 del 9 giugno scorso, relativa alla dichiarazione di non potabilità delle acque presenti nelle condotte idriche del Comune di La Maddalena, con la quale si vietava “l’utilizzo per fini potabili ed alimentari”.

