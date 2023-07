Trampolino di lancio per volare al Festival della canzone italiana, il Comune di Telti bandisce il concorso canoro Premio Vittorio Inzaina, dedicato al cantante teltese che, per primo, ha portato la Sardegna a Sanremo, partecipando alla XV edizione del festival. Destinato a cantanti solisti o band sardi, il concorso offre la possibilità di accedere ad Area Sanremo, concorso canoro che qualifica gli artisti che parteciperanno a Sanremo Giovani, la produzione di un cd, l'inserimento in una compilation discografica e una borsa di studio per il primo classificato.

Per gli artisti che occuperanno dalla seconda alla sedicesima posizione, il concorso prevede l'ammissione a Casa Sanremo, l'area hospitality del festival, contenitore degli eventi collaterali alla kermesse. Parallelamente al Premio Vittorio Inzaina, che si terrà a settembre, anche il premio Isola in...cantata, un riconoscimento riservato ad artisti sardi che hanno promosso l'isola nel mondo. "Sono soddisfatto per elevato numero di iscrizioni: un altro importante tassello del nostro programma va in porto con la valorizzazione delle figure che hanno contribuito alla crescita della nostra comunità”, dice il sindaco di Telti, Vittorio Pinducciu. "La figura di Vittorio Inzaina assume la forma del riscatto di un giovane che ha coronato il sogno, guadagnando il rispetto di un ambiente non facile quanto esclusivo, allineando il suo nome a quello dei grandi protagonisti dell'epoca costantemente in testa alle classifiche dei dischi più venduti", commenta l'assessore allo Spettacolo, turismo e bilancio, Matteo Sanna.

