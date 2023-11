Riflettere sul fenomeno della violenza di genere in un incontro tra esperti e studenti: in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, il corso Servizi per la sanità e l'assistenza sociale dell'istituto superiore Ipia Amsicora di Olbia promuove “Sulle donne solo mani che curano”, progetto giunto alla terza edizione che coinvolge anche le scuole medie del territorio.

L'evento, previsto per domani a partire dalle 9 nella sede della scuola, si apre con una performance teatrale per dire ‘Basta!’ alla serie di violenze psicologiche e fisiche a cui sono sottoposte tante donne: in scena, numerosi femminicidi balzati alle cronache nell'ultimo anno.

Tra gli interventi, moderati dalla presidente di Sensibilmente Odv, Veronica Asara, il comandante della stazione dei Carabinieri di Olbia, luogotenente Francesco Putzolu, l'avvocata esperta in diritto della famiglia collaboratrice del Tribunale dei minori, Franca Della Camelia, la vicepresidente Uildm Sassari, Francesca Arcadu, la segretaria confederale CGIL Gallura, Angela Podda, e la giornalista de L’Unione Sarda, componente del direttivo nazionale Giulia Giornaliste Sardegna, Caterina De Roberto.

L'associazione Giulia Giornaliste Sardegna, impegnata nella promozione di un linguaggio privo di stereotipi e declinato al femminile e di una narrazione corretta nell'informazione, interverrà anche nella puntata Contro ogni violenza sulle donne, in onda domani a partire dalle 16 su Web Roch, la web radio del Community hub del Comune di Olbia, con la partecipazione della coordinatrice regionale, Susy Ronchi.

