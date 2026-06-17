Tutto pronto per la decima edizione di “Su Sole Ballende – Concerto all’Alba”, uno degli appuntamenti culturali più suggestivi e identitari promossi dall’Archivio Mario Cervo.

Domenica 21 giugno 2026, alle ore 5:50, la spiaggia di Pittulongu tornerà a trasformarsi in un palcoscenico naturale dove musica, memoria e paesaggio si incontrano in un’esperienza unica e profondamente evocativa. Nato per recuperare e valorizzare un’antica tradizione terranovese legata alla ricorrenza di San Giovanni, “Su Sole Ballende” richiama ogni anno centinaia di persone che assistono al sorgere del sole. Un rito che affonda le sue radici nella cultura popolare gallurese e che, grazie al lavoro dell’Archivio Mario Cervo, continua a vivere e a rinnovarsi nel presente.

Secondo le testimonianze raccolte da Pietrina Moretti, i terranovesi erano soliti attendere l’alba osservando i riflessi del sole sul mare per trarne auspici sul futuro. Da questa antica consuetudine nasce un evento che negli anni è riuscito a trasformare un gesto della tradizione in un momento collettivo di condivisione e appartenenza. Quella del 2026 sarà un’edizione particolarmente significativa: dieci anni di musica all’alba e di un progetto culturale capace di creare un forte legame tra comunità, territorio e patrimonio identitario.

Ad accompagnare il sorgere del sole saranno le Doo Doo Dolls, raffinato trio vocale composto da Lulli Lostia, Silvia Macchia e Michela Mura, affiancate dal chitarrista Mauro Laconi. Il gruppo proporrà un viaggio musicale elegante e coinvolgente attraverso il pop italiano e internazionale, con armonizzazioni vocali originali e arrangiamenti acustici capaci di creare un’atmosfera intima e intensa.

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