Conciliare la salvaguardia del territorio con lo sviluppo di un turismo responsabile e sostenibile; è sulla base di questo principio che s’inquadra il nuovo intervento di ieri, dedicato alla salvaguardia dell’ecosistema dunale della spiaggia del Grande Pevero, in Costa Smeralda, a poca distanza da Porto Cervo, realizzato da One Ocean Foundation e Smeralda Holding in collaborazione col Comune di Arzachena. Il Grande Pevero, conosciuto ed apprezzato per la sua fine sabbia bianca e il mare cristallino, si estende per 430 metri di lunghezza e 14 metri di profondità, ed è circondata da rigogliosa macchia mediterranea e dune sabbiose che ospitano animali selvatici e piante tipiche della macchia mediterranea come i ginepri e i gigli bianchi. L’installazione di nuove strutture di protezione leggere e riciclabili, realizzate con materiali naturali come legno e fibre vegetali, aumenta l’azione di tutela della biodiversità dal carico antropico, aiutando a contrastare allo stesso tempo il fenomeno dell’erosione costiera e a rigenerare queste preziose formazioni sabbiose, habitat naturali di diverse specie animali e vegetali. Alla presentazione ufficiale dell’iniziativa erano presenti ieri mattina nella spiaggia, il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda, il delegato all’Ambiente, Michele Occhioni, il ceo di Smeralda Holding Mario Ferraro, il egretario generale di One Ocean Foundation, Jan Pachner, i rappresentanti della Guardia Costiera, del Corpo Forestale Regionale e della Compagnia Barracellare.

