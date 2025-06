Oggi, Solstizio d’Estate, Festa della Musica e la Giornata Internazionale dello Yoga, si celebrano, a Caprera, all’insegna dell’armonia, tra natura, storia, musica e benessere. Al Memoriale Giuseppe Garibaldi, due appuntamenti dedicati allo yoga e alla connessione con l’ambiente circostante, a partire dalle 9:00 mentre alle 20:00 sempre sul belvedere della fortezza, al tramonto, accompagnata da suoni ispirati al rumore dell’acqua, si potrà vivere un’esperienza rigenerante e meditativa. Nel pomeriggio, alle ore 18:00, al Compendio Garibaldino, sotto il maestoso Pino di Clelia, si celebrerà la Festa della Musica a Caprera, con un concerto di musica classica in giardino, in un’atmosfera carica di suggestione e bellezza, ad opera di 4 musicisti della Banda Musicale Filarmonica “Giuseppe Garibaldi” di La Maddalena. Un evento che celebra il rapporto tra la musica e Caprera, così come avveniva un tempo, e come si racconta nelle numerose testimonianze, di serate trascorse in allegria dalla famiglia Garibaldi, risuonanti le note dal pianoforte di Teresita, accompagnate dalla voce baritonale del Generale.

Le manifestazioni di Caprera rientrano nelle iniziative in programma oggi, 21 giugno, della Direzione Regionale Musei Nazionali Sardegna con le aperture straordinarie, mostre ed eventi per Festa della Musica 2025 con il tema, “I mestieri della musica” in Sardegna, al Museo Nazionale Archeologico ed Etnografico “G.A. Sanna” e la Pinacoteca Nazionale di Sassari, all’Antiquarium Turritano di Porto Torres e ai Musei Garibaldini di Caprera. Al Museo Nazionale Archeologico ed Etnografico “G.A. Sanna”, alle 10.30, il pubblico potrà assistere ad uno spettacolo di musica dal vivo che si terrà nella Sala del medagliere, in collaborazione con il Conservatorio Luigi Canepa di Sassari. La Pinacoteca Nazionale di Sassari, per l’occasione, organizza, alle 18.00, una visita guidata a tema dal titolo: “Dipingere la musica: una visita guidata tra Barocco e Jazz”. Nel corso della giornata sarà possibile visitare le sale del Museo e conoscere i dipinti e le opere esposte sull’onda delle melodie musicali. Per la Festa della Musica verrà proposta una mostra temporanea, all’interno del percorso espositivo della sala africana di Giuseppe Biasi, dove saranno esposte, in uno spazio comune, tutte le opere della Collezione Regionale della Sardegna dedicate al tema. Il Museo Archeologico nazionale Antiquarium Turritano di Porto Torres e l'Associazione “Musicando Insieme”, in collaborazione con la Scuola Civica di Musica Fabrizio De Andrè,, alle 11.30, ospiterà il concerto del chitarrista classico Marco Carta, artista di straordinario talento e versatilità, noto a livello nazionale e internazionale, dal titolo “Marco Carta in concerto”.

© Riproduzione riservata