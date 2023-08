«Sono un carabiniere, faccio parte dell’Arma»: è questa la frase costata una doppia contestazione penale a un turista romano di 33 anni.

L’uomo non è un militare ed è stato segnalato alla Procura di Tempio per un episodio avvenuto nella splendida insenatura di Cala Coticcio, a Caprera. ll personale del Corpo Forestale ha individuato il turista in un’area classificata come zona di rilevante interesse naturalistico e di alta protezione, l’accesso è consentito solo con una guida ed è contingentato.

L’uomo, che non si è allontanato alla vista del personale del Corpo Forestale, ha dichiarato di essere un militare dell’Arma.

Dopo le verifiche è stato denunciato per le false attestazioni e per l’accesso nell’area tutelata. Il difensore, l’avvocato Alberto Sechi, dopo le prime notifiche della Procura, non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

© Riproduzione riservata