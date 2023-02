C'è da organizzare il “Servizio di assistenza e soccorso in mare” per la prossima estate. Per questo l'amministrazione comunale sta svolgendo a La Maddalena un’indagine di mercato al fine di acquisire le manifestazioni di interesse.

Si tratta, per ora, di attivare 3 postazioni localizzate nelle spiagge di Tegge, Monti da Rena e Bassa Trinita. Per il momento ci sono in cassa circa 36mila euro, e per questo il servizio in questione dovrà essere svolto dal 1 giugno al 31 luglio 2023, tutti i giorni dalle 8.30 alle 19:30.

«Non appena verrà formalizzata la concessione da parte della Regione Autonoma della Sardegna dello specifico contributo per il salvamento richiesto dal Comune di La Maddalena, la durata del servizio verrà estesa ai mesi di agosto e settembre» scrive il Comune, che aggiunge che «qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, il servizio potrebbe riguardare anche altre spiagge sull’isola di La Maddalena e/o sull’isola di Caprera».

