Due ore di grande paura per una famiglia di diportisti soccorsa oggi nelle acque della Gallura, oltre trenta miglia a est dell’isola di Tavolara.

L’imbarcazione, partita da Nettuno, paese del litorale romano, è rimasta senza benzina mentre era in balia delle altissime onde e del forte maestrale che ha sferzato l’Isola. A bordo marito, moglie e due figli.

Alle 11 di questa mattina è partita la chiamata di soccorso, quando i diportisti erano nel mare della Gallura. Avendo esaurito il carburante, non riuscivano a raggiungere la costa per sbarcare almeno i bambini e si trovavano in difficoltà a causa delle condizioni meteo.

Così da La Maddalena è partita una motovedetta della Guardia Costiera specializzata nel soccorso d’altura, la CP 306. A due ore dall’sos, madre e figli a bordo sono stati portati in salvo: tutti in buone condizioni, anche se i due bimbi erano molto spaventati. Una ditta autorizzata ha proceduto al recupero dell’imbarcazione.

