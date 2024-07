Scorrazzavano con le moto d’acqua nello specchio di mare davanti alla spiaggia di Cala Brandinchi, una delle spiagge più celebri della Gallura, tra il porto di Punta Aldia e l’isola Rossa.

A due turisti americani in vacanza su un lussuoso yacht che ha gettato le ancore nell’area marina protetta di Tavolara Capo Coda cavallo, è stata contestata dal personale del Blon del Corpo forestale di Siniscola la violazione sull’uso delle moto d’acqua espressamente vietate dal regolamento del parco, divieto che interessa tutta l’Area marina protetta e non solo le zone di protezione integrale. Nell’area sono ammesse solo le moto d’acqua delle forze dell'ordine e quelle utilizzate come mezzi di soccorso.

E invece i due turisti americani, incuranti di ogni regola, si sono divertiti a fendere le acque e anche ad alta velocità. Uno spettacolo che ha indignato i frequentatori del tratto di quel mare che ben conoscono le regole che tutelano l’area marina protetta.

Sul posto, impegnata in un servizio di vigilanza marittima, si trovava una delle due motovedette in servizio alla Base navale del Corpo forestale di la Caletta, col personale a bordo, due sottufficiali e un assistente, che hanno immediatamente provveduto a bloccarli e identificarli, notificando loro un verbale da 354 euro a testa.

«I servizi di controllo dell’area marina protetta fanno parte dell’attività svolta dal personale della base Navale di la Caletta», ha sottolineato la direttrice del servizio territoriale dell’Ispettorato Forestale di Nuoro, Gonaria Dettori. «I controlli e le verifiche per una corretta fruizione dell’area proseguiranno per tutta l’estate e saranno rinforzati nel periodo di ferragosto».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata