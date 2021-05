E’ un 69enne lombardo la vittima delle collisione tra due barche avvenuta a Olbia, a circa mezzo miglio dalla costa nelle acque a nord di Portisco.

L’uomo, fa sapere la Guardia Costiera, era a bordo di un piccolo natante a vela assieme a due coniugi, che per circostanze in fase di ricostruzione si è scontrato contro un semicabinato di circa 12 metri con 4 passeggeri.

Dopo l’allarme sono scattati i soccorsi, ma per il 69enne non c’è stato nulla da fare. La moglie, in stato di choc, è stata assistita da alcuni diportisti che hanno assistito alla scena.

Il semicabinato coinvolto nella collisione è stato scortato da una motovedetta della Guardia di Finanza fino al molo di Portisco, dove sono intervenuti anche gli uomini della Capitaneria, che hanno dato il via agli accertamenti, disposti dal magistrato di turno.

La barca a vela è invece stata rimorchiata da una ditta

specializzata verso il porto di Porto Cervo.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata