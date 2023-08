Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente nel primo pomeriggio di oggi sulla 131 all’ingresso di Olbia.

Per cause in via di accertamento, le due macchine si sono scontrate e una si è cappottata.

Sul posto sono intervenuti i vigili de fuoco di Olbia che hanno collaborato con gli operatori del 118 e messo l’area in sicurezza.

Uno dei conducenti, un uomo di circa 30 anni, è stato trasferito in ospedale.

La circolazione ha subìto rallentamenti e la strada è stata chiusa a lungo.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata