Santa Teresa Gallura, prenotazioni anticipate per Rena Bianca: al via il 30% dei bigliettiLa novità introduce una modalità che affianca il sistema tradizionale di prenotazione
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Sarà possibile prenotare in anticipo una parte degli accessi alla spiaggia di Rena Bianca per la stagione estiva 2026. Dalle 8 di lunedì 20 aprile sarà possibile acquistare in anticipo il 30% dei biglietti totali per l'accesso alla spiaggia di Rena Bianca per l’intera stagione estiva (dal 1° giugno al 30 settembre).
A darne notizia è il Comune di Santa Teresa Gallura. La novità introduce una modalità che affianca il sistema tradizionale di prenotazione. A differenza della consueta regola delle 72 ore infatti, questa quota speciale di biglietti (pari al 30% della capienza) potrà essere acquistata da subito per qualsiasi data della stagione, senza vincoli temporali, fino a esaurimento disponibilità». Una misura pensata per favorire la programmazione anticipata dei flussi turistici e garantire maggiore certezza ai visitatori. L’apertura riguarda diverse categorie di utenti: standard, under 12, over 80, persone con disabilità e accompagnatori. «I restanti biglietti giornalieri saranno messi in vendita, come di consueto, 72 ore prima della data desiderata, a partire dalle ore 08:00 del 29 maggio».
Il sistema misto consentirà quindi di conciliare la prenotazione programmata con quella a breve termine, mantenendo un equilibrio tra esigenze organizzative e accessibilità. La spiaggia di Rena Bianca, tra le più frequentate del nord Sardegna, è gestita dalla municipalizzata Silene, che impiega circa quindici lavoratori stagionali; L’iniziativa punta a migliorarne la gestione degli ingressi durante i mesi estivi, tradizionalmente caratterizzati da un’elevata affluenza.