Per oltre un mese e mezzo, a partire da domani, 10 aprile, in alcuni dei fondali dell’Area Marina Protetta di Capo Testa-Punta Falcone, la Medsea Mediterranean Sea and Coast Foundation, con l’ausilio della “Ditta Diana Francesco”, direttrice dei lavori la dott.ssa biologa Francesca Frau, effettuerà operazioni di raccolta e ripristino di talee di posidonia oceanica eradicate naturalmente presso l’area antistante La Marmorata, nell’ambito del progetto Interreg Euro Med Artemis - Accelerating Restoration of Seagrass Ecosystems through Monetary and Social Integration. Più precisamente tali operazioni si svolgeranno dal 10 aprile al 31 maggio.

Le operazioni di riforestazione della posidonia oceanica appaiono quanto mai opportune e necessarie, in considerazione del fatto che, questa pianta marina svolge un importante ruolo di deposito di carbonio, significativamente aiutando a contrastare i cambiamenti climatici.

Per queste operazioni, la Capitaneria di Porto di La Maddalena, ha pubblicato l’ordinanza n. 24 con la quale dispone che, nello specchio acqueo riportato dalla planimetria pubblicata, e per il periodo di tempo sopra indicato, sono vietati: la balneazione; il transito, lo stazionamento e l’ancoraggio di qualsiasi unità navale non impiegata nei lavori; la pesca, l’attività subacquea e qualsiasi attività diportistica e/o professionale in genere.

