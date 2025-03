L’Amministrazione comunale ha intenzione di procedere all’alienazione di 10 aree (per una superficie complessiva pari a mq. 394,56), ricadenti nell’abitato di Santa Teresa Gallura, poste all’interno della zona aree Z.E.E.P. nelle vie l’Aquila e Pesaro. Per questo è stato pubblicato un avviso pubblico esplorativo. I prezzi posti a base di gara nella procedura negoziata da esperire successivamente per l'alienazione dei singoli immobili (fuori campo Iva). Saranno ammesse esclusivamente offerte in aumento sui seguenti importi:

Isolato lato Nord:

- Via l’Aquila – 1° Aiuola di mq 31,00 (antistante civico 11), importo € 4.495,00;

- Via l’Aquila – 2° Aiuola di mq 33,28 (antistante civico 17 e 19), importo € 4.825,60;

- Via Pesaro – 3° Aiuola di mq 38,00 (antistante civico 30), importo € 5.510,00;

- Via Pesaro – 4° Aiuola di mq 32,24 (antistante civico 18), importo € 4.674,80;

- Via Pesaro – 5° Aiuola di mq 27,56 (antistante civico 12), importo € 3.996,20;

- Via Pesaro – 6° Aiuola di mq 77,00 (antistante civico 2), importo € 11.165,00;

Isolato lato Sud:

- Via l’Aquila – 7° Aiuola di mq 50,44 (antistante civico 39 e 41), importo € 7.313,80;

- Via l’Aquila – 8° Aiuola di mq 44,72 (antistante civico 53 e 55), importo € 6.484,40;

- Via Pesaro – 9° Aiuola di mq 29,12 (antistante civico 50), importo € 4.222,40;

- Via Pesaro – 10° Aiuola di mq 31,20 (antistante civico 44), importo € 4.524,00.

L’ avviso è rivolto a tutti i soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati all’acquisto degli immobili i, che siano in possesso dei requisiti necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della vigente normativa in materia.

