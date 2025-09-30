Perseguendo la finalità di abbellire il paese con l’acquisizione di opere d'arte che possano valorizzarne gli spazi pubblici, coinvolgendo la comunità locale e i turisti in un percorso di arricchimento culturale, l’Amministrazione Matta ha pubblicato un bando rivolto a tutti coloro che desiderano donare opere d'arte, siano essi residenti a Santa Teresa Gallura o turisti.

Le donazioni possono essere fatte da artisti professionisti, artigiani o da chiunque voglia contribuire con la donazione a questa iniziativa di abbellimento e valorizzazione del territorio.

L’intento è quello di “accrescere il patrimonio culturale materiale del Comune; Trasmettere valori e conoscenze alle future generazioni attraverso creazioni artistiche realizzate da professionisti del settore, stimolando la riflessione e il dialogo con il passato e il presente della comunità; Valorizzare l'arte come forma di comunicazione universale, destinata a suscitare emozioni e a contribuire al miglioramento estetico e sociale del nostro paese".

Le opere d'arte ammesse al bando devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti: Valore artistico e storico: opere che abbiano un significato storico o artistico riconosciuto, anche se non necessariamente di grande valore economico; Tipologia: pitture, sculture, disegni, incisioni, fotografie, installazioni e altre forme artistiche di interesse pubblico; Conservazione: le opere devono essere in buono stato di conservazione, che non necessitano di interventi di restauro, che dovranno essere descritti in modo adeguato al momento della proposta di donazione.

Le proposte dovranno essere inviate entro il termine del 10/11/2025 ore 13:00, all'indirizzo e-mail protocollo@pec.comunestg.it. Eventuali informazioni potranno essere richieste all’istruttore dott. Luigi Saba, Ufficio Cultura, tel. 0789/740924, email: luigi.saba@comunesantateresagallura.it

