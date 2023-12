Il Comune di Santa Teresa Gallura ha la sua vicesegretaria comunale che, come prevede lo statuto, svolge funzioni di collaborazione del segretario comunale nelle sue funzioni organizzative e lo sostituisce automaticamente in caso di assenza o impedimento. Si tratta della dottoressa (laurea in giurisprudenza) e avvocata Daniela Laconi. Vincitrice di concorso nel 2007 presso il Comune di La Maddalena dove fu assunta come vigile urbano, nel 2017 passò alla Segreteria generale per ottenere poi il trasferimento, nel 2022, presso il suo Comune natale e di residenza, con l’incarico di responsabile dell’Ufficio affari generali e demografici.

Un ruolo importante questo, del vicesegretario, considerata la complessiva carenza e la conseguente difficoltà di reperimento di queste figure indispensabili per il regolare svolgimento dell’attività vita politico-amministrativa dei comuni.

Dall’agosto di quest’anno, i sindaci Santa Teresa e Budoni hanno sottoscritto una convenzione per la costituzione di un unico ufficio di segreteria comunale. «Considerato che la dipendente, dottoressa Daniela Laconi, possiede i requisiti per il conferimento dell’incarico di vicesegretario comunale», la sindaca Nadia Matta, qualche giorno fa, le ha dunque attribuito l’incarico con apposito decreto.

