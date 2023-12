A San Teodoro tanti eventi nell’ultimo fine settimana prima delle feste tra musica, sport, solidarietà e momenti dal sapore natalizio. Il prossimo appuntamento in agenda è per domani, 21 dicembre, alle 21:00 presso la Chiesa di Santa Teresa di Calcutta, con International String quartet, concerto per archi a lume di candela, con gli storici musicisti del Maestro Ennio Morricone. L’evento gratuito è organizzato dall’associazione S’Andala con il patrocinio del Comune di San Teodoro.

Venerdì 22 dalle 8.00 alle 12.00 l’Avis locale organizza la consueta raccolta di Natale. Presso la sede della Croce bianca ci sarà l’autoemoteca e per ai donatori verranno distribuiti calendari, agende, panettoni e ad un'altra piccola sorpresa targata Avis. All’interno del fitto calendario delle attività organizzate in occasione delle festività, c'è anche il mare e venerdì 22 dicembre alle ore 18.00, presso la sala consiliare del Comune, lo Yacht Club San Teodoro proporrà un incontro divulgativo con il noto velista Gaetano Mura. Navigatore e scrittore, Mura racconterà il mare visto dalla prospettiva di chi ha solcato gli oceani, dando il via ad una serie di incontri che nei prossimi mesi il club teodorino dedicherà ai velisti sardi. La serata di venerdì proseguirà con l’inaugurazione del suggestivo Presepe di Gio’, realizzato in via dei Geranei e dedicato a Giovanni Lai, un giovane del paese scomparso prematuramente l’estate scorsa.

Organizzato dall’omonimo Comitato Spontaneo, dall’associazione Centro Commerciale Naturale Live Teo-D'oro, con la collaborazione di Don Alessandro Cossu, l’evento si aprirà alle 19.00 con la recita dei bambini presso la vicina chiesa di Santa Teresa di Calcutta; a seguire l’apertura e la benedizione del grande presepe e infine, alle 21.00 l’esibizione del Coro Stellaria di Brunella con i bambini della parrocchia. Tutto l’evento sarà reso accessibile grazie alla sottotitolazione in tempo reale per le persone sorde e la presenza di un’interprete Lis, la lingua dei segni. Nel fine settimana che precede la Vigilia non mancheranno le iniziative dedicate ai più piccoli e venerdì 22 e sabato 23 il centro del paese si trasformerà nel colorato villaggio di Babbo Natale con musica, giochi, street food e tanto divertimento.

L’appuntamento è in piazza Gallura a partire dalle 15.00 e come ogni anno sarà caratterizzato dalla rumorosa invasione dei Babbi Natale dell’associazione Gallura Custom Cycles, che distribuiranno doni e dolcetti a tutti i bambini. Sempre sul tema delle due ruote, sabato 23, in via Don Gavino Pes, il Motoclub Terra Sarda Racing offrirà "Il battesimo della moto" per i bambini dai 5 ai 10 anni.

