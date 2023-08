La sindaca di San Teodoro Rita Deretta e il parroco vincono la battaglia del Tar, a cui si era rivolta l'ambulante sassarese Anna Maria Solinas (venditrice di palloncini), dopo che l'amministrazione comunale l'aveva spostata, nel caratteristico mercatino estivo serale, dal piazzale antistante la chiesa a via dei Platani.

«Una via dove non passava nessuno», secondo l'ambulante. Di qui il ricorso al Tar, che però non ha sospeso il provvedimento.

Sarcastiche le parole del parroco don Alessandro Cossu dopo la sentenza. «Il servo di Dio, come sono stato definito nel ricorso, ha allontanato gli ambulanti dal tempio, poiché il luogo di Dio non può essere un mercato».

Di diverso parere l'ANA, il sindacato che raccoglie il maggior numero di ambulanti in Sardegna. «Siamo avviliti dal responso della sentenza. In questo paese non c'è giustizia - affermano i dirigenti del sindacato -. Non c'è rispetto per il lavoro e per la povera gente. Il mercatino inizia alle 20 e la chiesa a quell'ora è chiusa. Dov'era il disturbo? Che male faceva una venditrice di palloncini?».



