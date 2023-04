Informare i ragazzi sui temi del bullismo, del cyberbullismo e sensibilizzarli sul concetto di legalità. È l’obiettivo degli incontri organizzati dall’Istituto Comprensivo di San Teodoro con il supporto del Comune e la collaborazione dell’Arma dei Carabinieri.

Nel corso del primo seminario, che si è tenuto martedì 18 al Teatro Cupola, i militari della locale Tenenza sono saliti in cattedra per spiegare agli alunni delle prime classi della scuola media la pericolosità legata a quella che negli ultimi tempi è divenuta un vera e propria emergenza educativa.

Uno tra i modi per scongiurare fenomeni di bullismo – è stato spiegato ai ragazzi – è fare sempre rifermento ad ambienti sicuri come la famiglia e la scuola, luoghi in cui i giovani devono coltivare le loro certezze ed imparare la cultura del rispetto.

«I ragazzi stanno rispondendo molto bene – ha commentato il delegato comunale all’Istruzione, Gianluca Seazzu – si sono confrontati con i Carabinieri ponendo loro delle domande e presentando degli esempi del loro vissuto e hanno ricevuto delle risposte su come reagire. È stato veramente bello perché gli studenti si sono sentiti liberi di potersi esprimere senza condizionamenti».

Il progetto sulla legalità, la cui responsabile per i docenti è la professoressa Paola Gusai, prevede una costante comunicazione tra la scuola di San Teodoro e le forze dell’ordine e nei prossimi giorni si terranno altri due seminari.

Lunedì 24 aprile i ragazzi della scuola secondaria si confronteranno con gli esperti della Polizia Postale di Nuoro, mentre mercoledì 26 toccherà nuovamente ai Carabinieri di San Teodoro con le classi seconde e terze.

