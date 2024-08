Un 61enne è rimasto intossicato dai fumi tossici respirati questo pomeriggio nell’incendio di un’abitazione a San Teodoro.

L’allarme è scattato attorno alle 16.30 quando un passante ha intravisto del fumo uscire da un’abitazione in via Toscana allertando i vigili del fuoco intervenuti con una squadra della Base Estiva di San Teodoro. Ancora da accertare le cause del rogo sprigionatosi all’interno dell’appartamento dove dormiva il 61enne.

I vigili del fuoco sono intervenuti in modo tempestivo accedendo all’abitazione e traendo in salvo l’uomo che al momento dell’incendio era addormentato e rischiava di morire per via dei gas tossici.

Portato fuori è stato consegnato al personale del 118 per il successivo trasferimento all’ospedale. Successivamente si è provveduto all’estinzione dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’appartamento. Sul posto era presente anche la polizia locale.

