A causa delle previsioni meteo incerte per la giornata di domani, tutti gli appuntamenti del programma di Lu Carrasciali per sabato 1 marzo, sono stati posticipati. A breve sarà comunicata la nuova data. La 5° edizione di SoapBox Race Carnival Edition, è stata posticipata. Con la sfrenata discesa dei Carruleddi, è stato posticipato anche il “Laboratorio per Bambini. Stessa decisione per il concerto live in Piazza XXV Aprile la musica dei “Kool Tea Sea” previsto per le ore 19 di domani. Confermate invece la seconda grande sfilata di domenica e la festa finale di martedì grasso.

© Riproduzione riservata