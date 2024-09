L’appuntamento è duplice: a Santa Teresa Gallura giovedì 17 ottobre al porto, e due ore dopo dall’altra parte delle bocche a Bonifacio. Sardegna e Corsica unite nel segno della Renault 4, la bellissima utilitaria francese di interesse storico, per un raduno bilingue organizzato da un appassionato olbiese, Ludovico Fara, che qualche anno fa ha percorso l’intera Europa a bordo della sua R4.

Un raduno di Renault 4 (foto concessa da Ludovico Fara)

“Visiteremo posti incantevoli – spiega Fara - mare e montagna, laghi e fiumi con attorno una bellissima vegetazione. Mangeremo cibi tipici dei luoghi circostanti. Respireremo aria pulita e sosteremo in uno dei tipici campeggi corsi nel cuore di Porto Vecchio”.

Il programma prevede il ritrovo giovedì 17 ottobre al porto di Santa Teresa di Gallura alle 14.45. Da qui l’imbarco per Bonifacio 15.30 sul traghetto (arrivo previsto alle 16.15) . Quindi la carovana della R4 partirà per il campeggio La Matonara di Porto Vecchio.

L’indomani (venerdì 18 ottobre) alle 10 per Zonza con sosta per foto panoramiche a Lu Spidali: la sfilata delle R4 avrà come scenario il lago alpino. Poi tutti in cammino verso Zonza e Col di Bavella, quindi nel pomeriggio, dalle 15, partenza per Solenzara sul mare, dalla strada panoramica che costeggia i torrenti e le piscine naturali. In serata rientro a Porto Vecchio.

Sabato 19 ottobre la carovana di R4 si dirigerà verso Propriano, con sosta a Pianottoli e Rocca Pina. Nel pomeriggio sosta a Sartene, poi di nuovo a Porto Vecchio. Ultima giornata del raduno domenica 20 ottobre: alle 10 per Bonifacio, dopo un giro per il centro del paese l’imbarco verso Santa Teresa di Gallura (alle 15,30)

Per adesioni si può contattare il recapito 3384793069.

