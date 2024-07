È ripreso oggi a Tempio Pausania il processo sulla presunta violenza sessuale di gruppo contestata a Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia.

Quest'ultimo è stato l'unico a sottoporsi all'esame e oggi sta rispondendo alle domande di Giulia Bongiorno, l'avvocata che insieme al collega Dario Romano assiste la presunta vittima dello stupro, una studentessa milanese.

Corsiglia esclude categoricamente di avere abusato della coetanea e respinge tutte le accuse smontando tutta la ricostruzione della ragazza.

«Non è chiaro – il commento di Giulia Bongiorno all’uscita dal tribunale – perché di fronte a dichiarazioni così gravi non sia stata fatta allora una denuncia per calunnia contro la mia assistita». «Così come – ha aggiunto Bongiorno – sono emerse delle novità e dei punti oscuri, molto oscuri».

