Potrebbero essere nuovamente interrogati – per la terza volta in due anni – Ciro Grillo e i suoi tre amici (Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia), i giovani sotto indagine dalla Procura di Tempio per il presunto stupro di una ragazza italo-norvegese a Porto Cervo, il 17 luglio 2019 dopo una serata trascorsa al Billionaire.

L'ipotesi è al vaglio dei difensori dei ragazzi (i legali (Sandro Vaccaro, Romano Raimondo, Gennaro Velle, Ernesto Monteverde, Mariano Mameli ed Enrico Grillo), dopo che i pm hanno chiuso per la seconda volta le indagini sulla vicenda.

Per i ragazzi, che sostengono che il rapporto sarebbe stato consenziente, si aprono due strade: il rinvio a giudizio o l’archiviazione.

In mezzo, come detto, potrebbe esserci il nuovo interrogatorio. In seguito, in caso venga disposto il processo, i difensori del figlio di Beppe Grillo e dei suoi amici potrebbero chiedere il procedimento con rito abbreviato.

