Seppie, frittura mista, gambero argentino, tonno. Tutto pesce che veniva spacciato per fresco ma in realtà era congelato.

Succede in un noto ristorante a Santa Teresa Gallura, incastrato dalla Guardia Costiera di La Maddalena che nello scorso weekend ha effettuati dei controlli mirati nel settore della filiera ittica in ristoranti, hotel, stabilimenti, campeggi e strutture ricettive.

Relativamente al tonno, il ristoratore indicava nel menù esposto ai clienti che era il pregiatissimo e ricercato tonno rosso, a rischio estinzione e sottoposto a particolare regime di tutela. In realtà serviva il più comune pinna gialla, acquistato già congelato in vaschette e in oltre 10 scatole di prodotto surgelato.

Quindici chili di pesce sono stati sequestrati e il titolare del ristorante deferito per “frode in commercio”.

“Le attività di controllo sulla filiera della pesca”, dice il Comandante della Capitaneria di Porto di La Maddalena Renato Signorini, “continueranno anche nei prossimi giorni, nell’ambito delle attività istituzionali svolte dalla Guardia Costiera, a tutela del consumatore e per garantire il rispetto della vigente normativa”.

