Il Parco Nazionale di La Maddalena ha approvato recentemente contributi per associazioni ed enti, per manifestazioni finalizzate alla realizzazione di manifestazioni a carattere formativo e di ricerca, culturale-artistico e sportivo da svolgersi nel territorio del Parco. Sono 11 i progetti finanziati su una ventina presentati per un ammontare ad un totale di circa 40.000 euro. L’erogazione tuttavia è legata all’approvazione del Bilancio di previsione 2025, impossibile al momento in quanto il mandato della commissaria, Rosanna Giudice, è scaduto e non è stato rinnovato; né al momento è stato nominato il presidente ed il consiglio direttivo.

I progetti spaziano da “Tazenda ecofestival 2025", spettacolo esclusivo dei Tazenda mirato ad argomenti che trattano la salvaguardia della Terra e concepito per essere ecosostenibile e a impatto zero, al concerto dei Capone & Bungt Bangt, gruppo di fama nazionale che utilizza strumenti fatti con materiali riciclati. Gli spettacoli si svolgeranno in modalità “silent concert”.

Oggetto di contributo saranno anche 3 giornate di studi: “I paesaggi delle migrazioni e dell’accoglienza”, inframezzato da una conferenza internazionale durante la quale si rifletterà sul tema delle migrazioni.

Contributo anche per la Fondazione Ambientalista ETS Marevivo, per la realizzazione del progetto: “Delfini guardiani dell’Isola di La Maddalena”, rivolto a circa 200 alunni delle classi III, IV e V delle scuole primarie di La Maddalena, con corsi didattici di educazione al rispetto dell’ambiente e alla sostenibilità.

Contributo anche per la crociera didattica: “A vela tra i parchi e le aree marine protette dell’arcipelago di La Maddalena e Arcipelago Toscano – in viaggio con il Don”, organizzata dall’IIS Giuseppe Garibaldi di La Maddalena, con attività di sensibilizzazione ambientale e compilati un diario di bordo e delle schede di avvistamento cetacei.

Finanziamento anche per “Il dialetto maddalenino incontra la Corsica. Victory Festival internazionale”, manifestazione che si propone di valorizzare e promuovere il dialetto maddalenino attraverso la musica e la poesia. Saranno due gli appuntamenti programmati,

Contributo anche per la Fondazione Memoriale Giuseppe Garibaldi che organizza: “Be in the Move Festival – cantiere di ricerca artistica”, giunto alla VII edizione. Un festival pluridisciplinare di teatro, danza e musica, dedicato a Garibaldi. Il tema di quest’anno sarà il dialogo tra Attualità e Memoria, ispirato dalle tematiche proposte dalla Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Contributo anche per il progetto dal Club Nautico di La Maddalena che a luglio organizzerà una veleggiata di chiusura del progetto: “Vela insieme”; il Club Nautico permetterà agli studenti delle classi prime e seconde dell’Istituto di Istruzione Superiore Giuseppe Garibaldi di La Maddalena di frequentare, gratuitamente, un corso di vela.

Finanziata anche l’Associazione Siderateatro che propone a luglio il Progetto: "Stone’s Life – polo di ricerca artistica e culturale internazionale sul teatro e l’arte ecologica in situ". Un ecoartfestival che si articolerà in una settimana di laboratori intensivi di teatro, danza, mimo e land art, conferenze interdisciplinari con esperti di ecologia, geologia e arte, visite ai Musei delle Cave.

Non manca il sostegno dell’Ente all’Associazione Mariana Adozioni a distanza con sede a La Maddalena che si dedica al sostegno dell’infanzia bisognosa e organizza nel periodo estivo la “Settimana della salute”, che ospita i piccoli pazienti del reparto pediatrico oncologico dell’Ospedale Casa Sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo, una settimana a diretto contatto con la natura, con attività di educazione ambientale di scoperta del territorio e delle sue peculiarità ambientali.

Contributo anche per l’Associazione “Amici di Lia Origoni”, per una mostra di abiti di scena di Lia Origoni auto-confezionati e indossati dalla nota soprano maddalenina in alcune delle sue più celebri apparizioni. La mostra prevede anche uno spazio dedicato ai più piccoli con l’organizzazione di uno spettacolo di teatro di Kamishibai, incentrato sulla vita della cantante.

Infine, la Lega Navale italiana sezione di La Maddalena che organizza, ad ottobre, il Campionato Italiano di Vela Latina. La Lega Navale sez. di La Maddalena si impegna da anni nel portare avanti le nobili e antiche tradizioni marinaresche locali, saldamente radicate nell’identità della Comunità di La Maddalena.

