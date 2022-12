Nonostante diverse perplessità espresse soprattutto sui social, va avanti la volontà dell'Amministrazione comunale di dotare il paese di un treno che si muova su rotaia cremagliera che colleghi Via Capo d'Orso al Belvedere di Baragge, superando il notevole dislivello che c’è dalla stazione di partenza, praticamente sul mare, alla collina che domina Palau, dalla quale si può ammirare il paese nella sua estensione terra-mare e le isole-Parco dell’arcipelago di La Maddalena.

Il Comune ha recentemente aggiudicato all’ing. Riccardo Auteri con studio in Carbonia, l’incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. Ci sono disponibili per la realizzazione di questo collegamento 1.082.649 euro.

Il settore Lavori Pubblici del Comune aveva a suo tempo pubblicato a un avviso esplorativo per l’affidamento appunto dei servizi di ingegneria e architettura che includevano non solo la linea ferroviaria ma anche i relativi parcheggi. Il treno a cremagliera ovvero che si muove su una rotaia dentata, è dotato di ruote dentate che ne permettono la trazione ed è cosa diversa dal funicolare, un sistema che si basa sulla trazione attraverso una fune d’acciaio o di altro materiale.

© Riproduzione riservata