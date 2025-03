Incidente stradale questa mattina intorno alle 9.15 sulla statale 125. I vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti a tre chilometri dall’ingresso di Palau per un tamponamento tra due auto.

I veicoli, dopo lo schianto, hanno occupato le carreggiate impedendo il transito nei due sensi di marcia. Entrambi gli autisti sono stati portati al Pronto soccorso per accertamenti.

La strada è rimasta chiusa per le operazioni di messa in sicurezza, poi si è proseguito al deflusso del traffico in una sola carreggiata alimentando disagi per circa un'ora. Sul posto, oltre il personale del 118: Polizia, carabinieri e polizia locale di Arzachena.

