Diventa sempre più critica la situazione di Palau che fino al prossimo 7 aprile rimarrà senza guardia medica. L’assenza della prestazione sanitaria è è iniziata lo scorso 30 marzo e si protrarrà fino al lunedì prossimo. E non che in precedenza il servizio sia stato svolto in maniera regolare. Il motivo è sempre lo stesso , “la grave e persistente carenza di medici”. La Asl Gallura ricorda le enormi difficoltà che si stanno incontrando per coprire le sedi di continuità assistenziale, informando la popolazione che in caso di emergenza, come di consueto, dovrà fare riferimento a servizio di emergenza territoriale 118 e al pronto soccorso dell’ospedale di Olbia. La direzione Asl assicura che si sta prodigando per trovare ancora qualche medico disponibile. È appena il caso di sottolineare le conseguenze per chi dovesse averne bisogno di non avere un medico in loco di riferimento, dopo una certa ora che nei giorni prefestivi e festivi. Preoccupante il fatto, se non si risolverà la questione, che nei prossimi giorni, si va incontro al periodo pasquale col ponte del 1 maggio, cosa che vedrà affluire il paese e nelle zone limitrofe un buon numero di turisti che potenzialmente potrebbero aver bisogno della guardia medica.

