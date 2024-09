«A Palau tra pochi giorni 1.280 persone andranno ad aggiungersi ai tanti residenti che da quasi due anni sono privi dell'assistenza medica di base».

Lo denuncia il gruppo consiliare d’opposizione Palau Avanti, spiegando che «Il dottor Karim il 30 settembre prossimo sarà costretto a interrompere il servizio come medico di base per dedicarsi esclusivamente alla guardia medica». Una soluzione «assolutamente surreale: siccome non si trovano medici per ridurre il carico di lavoro a quelli in servizio aboliamo l'assistenza medica di base», commentano i consiglieri comunali Mario Tamponi, Davide Pirredda e Luca Vittorio Fresu.

Il gruppo Palau Avanti ammette che «il problema è grave e complesso un po' dappertutto, ma qui a Palau sembra peggiore che nelle località a noi vicine, sulle quali riusciamo ad avere informazioni».

Del problema i consiglieri avrebbero voluto parlare, scrivono, «in un Consiglio Comunale aperto, per dimostrarci uniti e compatti almeno su questo tema, al di là delle divisioni degli schieramenti o delle idee politiche, cose secondarie di fronte alla mancanza di assistenza medica e quindi ai rischi per la salute, che riguarda tutti, a prescindere da come la si pensi e da come si voti. La risposta su questo punto non è però mai arrivata - affermano i 3 consiglieri - dunque evidentemente al sindaco, ai suoi assessori e ai consiglieri della maggioranza alla guida del paese l'argomento non interessa».

