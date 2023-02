Dopo l’esperienza dell’anno scorso, riapre “Paroliamo in libertà”, lo sportello d’ascolto presso il Centro di Aggregazione Sociale di Montiggia. Un’iniziativa importante questa, a favore della cittadinanza, che ha come scopo quello di sostenere e ascoltare persone adulte, residenti in paese o con stabile e continuativo domicilio in paese, che vivano situazioni di disagio.

E questo, assicurano dal Comune di Palau, con personale qualificato. “Paroliamo in Libertà” si avvarrà infatti, oltre che della figura dello psicologo, anche di un pedagogista e di un educatore. Le aree di intervento possono riguardare ad esempio: dipendenza da gioco o sostanze, per un successivo invio ai servizi specialistici territorialmente competenti; supporto ai pazienti oncologici e/o ai familiari; persone che vivono momenti di fragilità e/o vulnerabilità in ambito domestico; stress da lavoro correlato; momenti di difficoltà e fragilità quotidiane ecc.

Un ampio spettro di situazioni difficili, temporanee o durature che molte persone possono vivere o potranno vivere. Le professioniste ricevono su appuntamento via mail a paroliamoinliberta@oltransservice.it o telefonicamente al 3406464252.



