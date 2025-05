Per il cinema all’aperto e altre attività culturali estive, l’amministrazione comunale di Palau cerca un soggetto al quale affidare in concessione l’arena all’aperto del Cineteatro Montiggia per l’estate 2025. Operazione questa che si ripete da qualche anno essendo intento del Comune quello di favorire la promozione di eventi culturali e cinematografici, «riconoscendogli una valenza turistica e di socializzazione». E lo spazio all’aperto di Montiggia, nei ristrutturati locali della ex caserma militare, ben si presta a questo servizio.

Il concessionario dovrà garantire la gratuità del biglietto per i bambini di età pari o inferiore agli anni 4 e per i possessori della disability card; una riduzione del costo dello stesso per i bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni; la proiezione della rassegna cinematografica itinerante “Visioni Sarde”, promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, che sarà fruibile gratuitamente per il pubblico; la fornitura della strumentazione, degli arredi e di quanto necessario alla realizzazione del servizio.

Il servizio di cinema all’aperto dovrà essere garantito per il periodo luglio/agosto 2025, festivi compresi.

