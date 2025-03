È di questi giorni la comunicazione da parte della Asl Gallura, relativa all’ambulatorio di continuità assistenziale (Guardia Medica), dove a fine mese, più esattamente domenica 30 e lunedì 31 marzo, ci sarà «forte criticità nella copertura dei turni di servizio per il mese di marzo 2025 a causa della grave e persistente carenza di medici».

In caso di emergenza la popolazione dovrà fare riferimento al servizio di emergenza territoriale 118 e pronto soccorso il presidio ospedaliero di Olbia. Questa situazione viene determinata dalla grande difficoltà che in questi anni sta comportando il reperimento dei medici necessari per coprire le sedi di continuità assistenziale. In pratica l'estrema difficoltà a reperire i medici. La ASL Gallura assicura che si sta adoperando per la soluzione di questo problema ma tant’è. Il problema certamente serio anche in considerazione del fatto che Palau riguardo ai medici di medicina generale è accorpato nell’ambito territoriale che comprende anche Arzachena e Sant’Antonino di Gallura, dove, 2º un recente documento della Gallura, mancano complessivamente 7 medici di famiglia.

