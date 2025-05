Sempre più attivo il Comitato “Amici di Talmone e Cala di Trana” che organizza, per venerdì prossimo, 30 maggio, un’escursione di studio sulla spiaggia di Talmone, per 50 studenti dell’Istituto “Falcone e Borsellino” di Palau. Si tratta di una giornata di educazione ambientale con diversi laboratori didattici: «È un modo simbolico per coinvolgere i giovani nell’opera di tutela del territorio e del bene comune, proprio sulla spiaggia che è stata teatro di quell’episodio di turismo irresponsabile il 28 luglio scorso», scrivono di “Amici”. Come si ricorderà, in quel giorno, gli ospiti di una imbarcazione sbarcarono in spiaggia, dove erano stati sistemati ombrelloni, tavoli e sedie. E ci volle intervento della Guardia Costiera per far sgombrare il tutto.

Dopo l’indignazione sollevata mediaticamente proprio dagli “Amici di Talmone e Cala di Trana” per quest’estate il Comune di Palau ha previsto, a difesa di quella spiaggia, a ridosso della quale esiste una consistente prateria di posidonia oceanica, l’installazione di cavi terrazzati.

Le lezioni del prossimo 30 maggio saranno svolte dalle due esperte, in scienze ambientali, del comitato, Myriam Stelletti ed Emanuela Russo Krauss. Questo appuntamento con le scuole segue di pochi giorni quello dello scorso 18 maggio, dal titolo "Una giornata a contatto con la Natura, alla ricerca del miglior scatto per fotografare la straordinaria biodiversità dell’ecosistema marino e costiero".

Durante l’escursione i fotografi ecosensibili, hanno avuto la possibilità «di inquadrare, con i loro obiettivi lepri e marangoni, fiori di ginestra ed elicriso, esplorando rocce, cavità naturali e tafoni, spiagge e distese di Posidonia oceanica. Il tutto in punta di piedi, armati unicamente di macchine fotografiche, senza recar disturbo agli animali e alle piante che si incontrano lungo il percorso». Le foto del Safari sono postate su Instagram @amiciditalmone, votabili fino a domenica 1 giugno.

© Riproduzione riservata