I vigneti di Padru avranno il marchio D.O.C.G. (Denominazione di Origine Controllata e Garantita). Il comune del Monte Acuto ha ottenuto l’importate riconoscimento per i vini prodotti nel suo territorio, una svolta per le numerose aziende del settore vitivinicolo e per tutta l’economia locale.

La conferma dell’importante riconoscimento è stata resa nota questa mattina nel corso di una conferenza stampa a cui, accanto al sindaco Antonello Idini, era presente Pietrino Fois, amministratore straordinario della Provincia di Sassari, ente che ha patrocinato il progetto con un contributo di 50.000 euro. L’iniziativa è ancora in fase progettuale, ma quando il marchio D.O.C.G. di Padru sarà ufficiale, le aziende locali che coltivano i vigneti potranno ottenere la certificazione dei propri prodotti acquisendo così un rilevante valore sul mercato enologico.

Una garanzia di qualità che contribuirà ad inserire Padru e le sue aziende nel panorama delle eccellenze vinicole diffuse nel mondo, esaltando le tradizioni di questa laboriosa comunità, che considera la coltivazione delle uve un valore storico ed identitario.

