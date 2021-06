Il sindaco di Trinità d'Agultu Giampiero Carta ha prorogato l'ordinanza di coprifuoco da domenica 27 giugno a giovedì 1 luglio.

"Una misura del tutto precauzionale, ma doverosa - spiega il primo cittadino - Un ultimo piccolo sacrificio se vogliamo trascorrere i prossimi mesi della stagione in tutta tranquillità. La situazione è infatti sotto controllo e negli ultimi giorni si sono negativizzate 6 persone. Ne rimangono positive poco più di una decina. Possiamo guardare - conclude - con serenità al futuro".

A Trinità d'Agultu due settimane fa era scoppiato un focolaio di Coronavirus, portato in zona da una troupe cinematografica internazionale. L'ATS, con la collaborazione dell'Amministrazione comunale, ha eseguito in settimana uno screening di massa a turisti e popolazione: 830 test e solo 2 nuovi positivi. La situazione sanitatia a Trinità d'Agultu, dopo momenti di comprensibile tensione, quindi sta per fortuna tornando alla normalità.



