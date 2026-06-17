Ha minacciato l’ex datore di lavoro con un grosso martello da carpentiere, pretendendo il pagamento anticipato della mensilità di luglio, ma al rifiuto si è scagliato contro l’auto del vecchio titolare, danneggiandola. È successo a Oschiri, nel tardo pomeriggio di lunedì 15 giugno, dove i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ozieri sono intervenuti dopo una chiamata al 112 per una richiesta di soccorso.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, si sarebbe presentato a casa del datore di lavoro in evidente stato di alterazione psicofisica, forse dovuta all’abuso di alcol. Al suo arrivo ha costretto l’imprenditore e alcuni operai a rifugiarsi all’interno dell’abitazione. A questo punto sarebbero iniziate le minacce e le richieste, non andate a buon fine. All’arrivo dei militari, l’ex dipendente è stato bloccato e disarmato. Questo non avrebbe bloccato l’uomo, che ha continuato a inveire contro il titolare.

Dalle verifiche successive sono emersi precedenti episodi ai danni del datore di lavoro. In diverse occasioni, infatti, l’uomo si era presentato nei cantieri dell’impresa in stato di ebrezza, e aveva minacciato il datore di lavoro per ottenere un anticipo sullo stipendio. Questo aveva portato la vittima a interrompere il rapporto di lavoro e a formalizzare due denunce per minacce e danneggiamento. L’uomo è stato arrestato.

(Unioneonline/v.f.)

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